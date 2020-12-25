السعودية | المُواجَهة الشريفة بالمسجد النبوي .. تجتمع حولها قلوب المسلمين للسلام على خير المرسلين

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يحرص الزوّار عند قدومهم للصلاة في المسجد النبوي للدخول الى المُواجَهة الشريفة المخصصة للسلام على خير المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، وهي الاسم الشائع للحجرة النبوية، وكانت من قبل حجرة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما -.

ويمر الدخول للمواجهة الشريفة بعدة مراحل أهمها: مرحلة تسجيل موعد عبر تطبيق “اعتمرنا” والذي يكون من خلاله تخفيف الازدحام وتسهيل الزيارة بكل راحة وطمأنينة، إضافة إلى تعقيم أروقة وأرضيات وسجاد وأبواب المسجد بمواد صديقة للبيئة والإنسان، وعند وصول الزائر يكون قياس درجة الحرارة والتأكيد على تعقيم اليدين وارتداء الكمامات حفاظاً على سلامة الجميع.

كما ينبغي للزائر أثناء زيارته قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أن يتحلى بالآداب والسنن الواردة في زيارة القبور والابتعاد عن البدع، ومن تلك الآداب الوقوف أمامه مستقبلاً له ويبدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت منخفض ويقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم أجزه عن أمته أفضل الجزاء، ثم يتحول إلى يمينه قليلاً يقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسلم عليه ويدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان، ثم يتحول قليلاً مرة أخرى إلى يمينه يقف أمام قبر عُمَرَ رضي الله عنه فيسلم عليه ويدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان، وينصرف بعد ذلك باتجاه باب البقيع.