السعودية | الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى السادسة مساءً

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 12:49 مساءً, 25 ديسمبر 2020 م المناطق - واس أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبينت المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.

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