شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لقاح كورونا هو خطوتنا الأهم لجعل الجائحة جزء من الماضي والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة د. توفيق الربيعة بأن لقاح كورونا هو الخطوة الأهم لجعل هذه الجائحة جزء من الماضي. وأضاف الربيعة بأن على الجميع معرفة الحقائق والمعلومات الصحيحة حول اللقاحات والابتعاد عن الشائعات.

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