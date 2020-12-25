تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، في معظم البنوك، وشركات الصرافة.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك في مصر.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، اليوم الجمعة، ارتفعت أسعار الدولار والجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه، فيما استقرت أسعار العملات العربية.

ارتفاع العملة الأوروبية

وارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في البنوك إلى 19.06 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 19.08 جنيه للشراء و20.19 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، أمس حسب موقع البنك المركزي المصري.

وارتفع سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، مقابل 18.99 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، أمس.

أعلى سعر لليورو



وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.08 جنيه في 8 بنوك، منها الكويت الوطني، والاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.29 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

تثبيت أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، أمس الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في الربع الثاني من 2020، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.

أسعار الدولار والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

كما زاد الجنيه الإسترليني، إلى 21.25 جنيه للشراء و21.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.99 جنيه للشراء و21.11 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.171 جنيه للشراء و4.198 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي إلى نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند نحو 51.18 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.

وأضاف البنك أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.