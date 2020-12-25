فيديو.. قصة مؤثرة لمرابط بالحد الجنوبي فقد ذراعه في مواجهة العدو

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

روى النشمي العنزي أحد المصابين من أبطال الحد الجنوبي، تفاصيل أصعب ليلة فقد فيها ذراعه بعد مواجهة مع الأعداء في أرض الملاحم والبطولات والانتصارات.

وقال العنزي، خلال حواره ببرنامج “يا هلا “، أنه وصديق له يُدعى “هزاع”، استشهد فيما بعد، كانا في موقع العمليات الذي حدث فيه هجوم من الأعداء، بدءًا من المغرب، إذ حدثت مناوشات وضرب نار، ثم هدأ الرمي قليلًا “.

وأضاف أن الأعداء ظلوا مترصدين لهم حتى الفجر، في منطقة وعرة، وفي تمام الساعة 6:15 صباحًا، بدأ الهجوم من جديد قرب جبل يُسمى ” فواز ” خلف نجران.

وتابع المرابط النشمي العنزي أنه جهز الـ ” RBJ ” الذي كان معه، وقبل توجيه ضربة للعدو، تفاجأ بإصابته في ذراعه الأيسر، بينما انكب هو على وجهه ساقطًا على الأرض، وبعد أن استفاق وجد أنه فقد ذراعه.

