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2020-12-25 بلاغ بالفيديو يقود مرور الطائف لضبط سائق عكس السير بتهور متابعات الخليج 365 - الرياض قاد بلاغ قدمه مواطن عبر تويتر مرور الطائف إلى ضبط قائد مركبة عكس السير في شارع كامل في الطائف بشكل متهور كاد يتسبب في حدوث كارثة. ورد المرور على متابعات الخليج 365 بالقول : نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.



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