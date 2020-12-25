مبتكرة مفتاح المكفوفين تحكي لـ”المواطن” قصة الاختراع

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

حصلت الطالبة فيّ مزيد المطيري من قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال في جامعة حفر الباطن على الميدالية الفضية من معرض آيتكس الدولي المقام بكوالالمبور ITEX وحصدت المركز الخامس في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع على مستوى المملكة بعد أن ابتكرت مفتاحًا متطورًا لمساعدة المكفوفين ومرضى شلل الرعاش على فتح وغلق الباب بسهولة، والحد من معاناتهم والتخفيف عنهم.

وذكرت فيّ المطيري في حديث لـ “متابعات الخليج 365” أن بداياتها كانت مع مؤسسة موهبة بعد أن خاضت اختبار البرنامج الوطني للتعرف على الموهوبين واجتازته، ثم بدأت رحلتها مع موهبة في الحضور بالبرامج التدريبية والدورات في مجال الموهبة والابتكار.

وأضافت المطيري: في الأول متوسط ابتكرت مفتاح المكفوفين ومرضى شلل الرعاش، وجاء ذلك من خلال معرفتي بمشاكل المكفوفين، وفي أبسط أمور الحياة ومن خلال الحوادث والمخاطر التي حدثت وكان أولها خلل إقفال الأبواب، وهو تطوير هندسي للمفتاح العادي في تحسينه؛ ليتناسب معهم بشكل أفضل دون الحاجة لمساعدة الآخرين.

وأشارت فيّ المطيري أنها تعمل حَالِيًّا على إجراءات الحصول على براءة اختراع للمفتاح على أن يتم بعد ذلك طرحه في الأسواق، مقدمةً شكرها لمؤسسة موهبة وجامعة حفر الباطن لحرصهم على أن يحصل الطالب على كامل الدعم الذي يحتاجه.



