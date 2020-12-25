‏وكيل ‎وزارة الصحة المساعد: لا تشغلوا بالكم بسلالات وطفرات كورونا عليكم باللقاح

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري المواطنين والمقيمين إلى الاهتمام بالحصول على لقاح كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية بدلًا من الاهتمام بمتابعة أخبار تطورات وسلالات الفيروس.

وقال عسيري :” لا تشغلوا أنفسكم بسلالات وطفرات وتحورات فقد كُفيتم ذلك”.

وتابع وكيل وزارة الصحة المساعد: “ما سيخرجنا جميعًا من عنق الزجاجة بإذن الله أمران؛ حصول أكبر عدد ممكن منّا على اللقاح والاستمرار في الإجراءات الاحترازية الحالية حتى نصل إلى المناعة”.

وكانت وزارة الصحة دعت المواطنين والمقيمين إلى المبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت الوزارة مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

