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غازكو : عند تسرب الغاز أغلقوا الجوال
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو، عددًا من النصائح للتعامل السليم مع حالات تسرب الغاز البسيط، والتي تساعد في تلافي الحوادث المدمرة والكارثية لا قدر الله.
ونشرت غازكو إنفوجرافيك عبر تويتر يتضمن 7 نصائح للتعامل مع حالات تسر الغاز كما يلي:
- إغلاق الجوال وأي جهاز إلكتروني.
- إبعاد أي مصدر للهب أو الشرار كالكبريت أو الولاعة والسجائر من المكان.
- يجب على الفور أن يتم فتح النوافذ والأبواب للتهوية.
- يجب الحرص على إخراج جميع الأشخاص من الموقع.
- فصل التيار الكهربائي عن المنزل بالكامل من المصدر الرئيسي.
- عدم استخدام مفاتيح الكهرباء مطلقًا.
- ثم محاولة إغلاق مصدر التسرب.
وكانت الشركة نصحت في وقت سابق الجميع باستخدام منظم الغاز الذي توفره بجودة عالية، والذي يهدف إلى ضبط ضغط الغاز ليناسب تشغيل الأجهزة بأمان.
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