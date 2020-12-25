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تحذير من مخطط حوثي إيراني لإحداث تغيير ديمغرافي بمناطق المتمردين
متابعات الخليج 365 - واس
حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من مخطط حوثي إيراني لإحداث تغييرات ديمغرافية في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وقال الوزير الإرياني: إن ميليشيا الحوثي الإرهابية وبدعم وتخطيط إيراني تواصل مخطط حوثنة اليمن عبر محاولة إحداث تغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية والسياسية والاجتماعية، بعد رفض اليمنيين مشروعها الطائفي وفشلها في السيطرة على البلد وتركيع المواطنين بالقوة والسلاح والإرهاب المنظم.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن هذا المخطط يؤكد مضي ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولة فرض مشروعها الانقلابي، ومحاولة كسب الوقت لاستكمال تأسيس جيش عقائدي مرجعيته طهران، وبناء حزام طائفي حول العاصمة صنعاء، والتغلغل في الدولة والمجتمع، والترويج لفكرها الإرهابي وطقوسها المذهبية المستوردة من إيران.
وأكد المسؤول اليمني أن هذا المخطط يعكس فداحة التهاون مع الخطر الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإرهابية والثمن الذي تدفعه بلادنا وشعبنا كل يوم في ظل صمت المجتمع الدولي، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية، والدفاع عن هوية اليمن وحاضر و مستقبل اليمنيين.
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