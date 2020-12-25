شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد .. ورابط التسجيل

عملية التقديم لطلبات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد التي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب مستمرة، والتقديم متاح أمام المعلمين الجدد للتعليم الأهلي والتعليم العام حتى تاريخ 27 / 12 / 2020م، كما يمكن التسجيل لجميع الفئات في الاختبار التخصصي خلال الفترة من 28 / 12 / 2020م إلى 7 / 1 / 2021م، وفي الاختبار العام خلال الفترة 28 / 12 / 2020م إلى 28 / 2 / 2021م، وفي مايلي شروط ورابط التسجيل وموعد إجراء اختبار الرخصة المهنية.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد

موعد إجراء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الجدد

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق ان إجراء اختبار الرخضة المهنية سوف يتم على فترتين وفق ما يلي:

الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية (اختبار التخصص)، وذلك خلال المدة من 23 وحتى 30 يناير 2021.

الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية (الاختبار التربوي العام)، وذلك خلال المدة من 20 وحتى 26 مارس 2021.

موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

وأما موعد إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين الجدد سيكون في 30/5/2021م، والتقديم فقط عبر فقط موقع مركز قياس الرسمي ، حيث تمنح هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخص المهنية للمتقدمين من المعلمين والمعلمات بجميع فئاتها (ممارس، ومتقدم، وخبير):

شروط الحصول على الرخصة المهنية

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب عدد من الشروط للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين لمن سبق له اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات “العام و التخصصي” كلٌ على حدة، يُشترط ما يلي: