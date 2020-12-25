وفاة خليجييْن وإصابة 4 بحوادث مرورية قرب مهرجان مزاين الإبل في رماح

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جدة - خالد شويل - استنفرت «صحة الرياض» طواقمها الطبية بمستشفى رماح العام، وذلك إثر إصابة نحو 4 أشخاص بينهم خليجي بحوادث مرورية، وتسجيل وفاتين لخليجييّن بالقرب من مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.
وأعلن قسم الطوارئ والإسعاف بالمستشفى حالة الطوارئ، وتم دعم قسم الطوارئ بالمستشفى بالكادر الطبي والفني مثل ما هو معمول به في مثل هذه الحالات، وتم استقبال جميع الحالات، منها حالتا وفاة، وأربع حالات إنقاذ حياة تم تحويلها، وتم تقديم الخدمات الطبية لبقية المصابين.
وأوضحت «صحة الرياض» أنها فعلت خططها المعدة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال إعلان حالة الطوارئ لدعم المستشفى، ونقل من تتوجب حالتهم النقل بأسرع وقت ممكن.
وذكر مدير مستشفى رماح العام ظافر الشهري أنه تمت مباشرة الحوادث من قبل فرق الهلال الأحمر وتم الدعم والإسناد لنقل المصابين من موقعها إلى مستشفى رماح العام.
وناشد الشهري كافة سالكي الطرق، وخصوصاً الزوار والمشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل، بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع.
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