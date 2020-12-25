︎ : .

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسبب المسكنات مثل البروفين والفولتارين للإصابة بالفشل الكلوي.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن المسكنات NSAIDS مهمة طبيًا، ولها أعراض جانبية مثل باقي الأدوية”.

وأضاف الدكتور خالد النمر، أن إساءة استخدام المسكنات تُعرّض المريض لمضاعفاتها؛ لذلك تؤخذ بتوصية طبيب جرعةً ومدةً ويتم مراقبة وظائف الكلى والكبد والقلب بشكل دوري. Source almowaten





كانت هذه تفاصيل خبر هل تسبب المسكنات الفشل الكلوي؟ استشاري يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.