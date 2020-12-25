“السجن 3 أشهر وغرامة 30 ألف ريال” عقوبات صارمة تلاحق الموظفين حال ارتكاب هذه المخالفة

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كشف برنامج ” تعريف “، أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء، عن عقوبة التزوير في المحرر المعد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه.
وأضاف البرنامج:” من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
وكان ” تعريف ” أوضح أن الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة.
وأشار إلى أن الأسرة الحاضنة التي تتولي رعايته وكفالته، مبينا أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية إذا لم تتوافر أسرة حاضنة تتولي رعايته أيضا.
Source slaati
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