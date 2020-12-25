شاهد.. رسالة مثيرة وغير متوقعة من “غوميز” للنصر

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أحدث لاعب الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ضجة كبيرة برسالة غير متوقعة لنادي النصر.

وقال ” غوميز ” في مقطع فيديو متداول:” لابد أن يكون ‎النصر في أعلى الترتيب، لأن المُنافسة دائمًا تحتاج الهلال والنصر في المقدمة “.

وكان ” غوميز ” ذكر في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الهلال والقادسية التي فاز فيها الزعيم بثلاثة أهدف، قائلا:” نادي كبير مثل الهلال لا يخسر 3 مرات متتالية وكان ذلك هو أهم من الهداف التاريخي “.

وأضاف ” غوميز “:” ترحيب الشعب السعودي منذ قدومي للمملكة يجعلني أشعر بأني لاعب سعودي “، لافتا:” اليوم وصلت لحاجز تهديفي وما زلت في مؤتمر “، مبينا:” كل من يحمل شعار الهلال، شايل على عاتقه مسؤولية إسعاد الجماهير “.

وجدير بالذكر أن مباراة الهلال والنصر ستكون يوم 30 يناير المقبل، عند الساعة 8:15 مساء على إستاد الملك فهد الدولي.

Source slaati

