شاهد.. لحظة اغتيال مرشح بالانتخابات البرلمانية في العراق

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وثّق مقطع فيديو، لحظة اغتيال المرشح بالانتخابات البرلمانية في العراق عبدالمنعم السلماني داخل منزله بحي الجامعة في بغداد.

وأظهر الفيديو، شخصين مسلحين خلال ملاحقتهما المرشح السلماني داخل منزله ومن ثم إطلاق النار عليه، قبل أن يلوذا بالفرار.

وألقت الجهات الأمنية في العراق، القبض على المتورطين في الواقعة خلال محاولة هروبهما إلى محافظة السليمانية.

وعثرت الجهات الأمنية مع المتهمين على السلاح المُستخدم أثناء تنفيذ الجريمة، وجرى التحفظ عليهما لاستكمال التحقيقات.

Source akhbaar24.argaam

