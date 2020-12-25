مواطن يدهس شقيقين في جازان جراء خلاف بينهم.. والأمن يُحقق

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أفادت مصادر بأن مواطناً في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان دهس شقيقين على صلة قرابة به؛ جراء خلاف بينهم.

وقالت المصادر وفقاً لـ”سبق”، إن الواقعة التي جرت في منطقة رمادة بأحد المسارحة تسببت في مصرع أحد الشقيقين وإصابة الآخر، قبل أن تفتح الجهات الأمنية تحقيقات موسعة بها.

ولفتت إلى أن الشخص المتوفى غادر مقر عمله بعد وقوع الخلاف بين شقيقه والجاني من أجل الوقوف على تفاصيل الأمر، لكنه توفي لاحقاً إثر هذا الخلاف.

Source akhbaar24.argaam

