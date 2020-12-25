︎ :
.
استعرض عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أمس (الخميس)، سبب تسمية مدينة عرعر بهذا الاسم، وذلك بالتزامن مع الزيارة التفقدية التي أجرها أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، أمس لأعمال المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وادي عرعر تنمويا وبيئيا.
وقال الزعاق إن المدينة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية سميت بذلك نسبة لوادٍ يقع على ضفافه، وهو وادي “عرعر، مضيفا أن وادي عرعر سمي بذلك لأنه يجرح الأرض ويعرعرها إذا سار بقوته، مستشهداً على ذلك بأبيات شعرية.
ونوه بالمبادرة التي أعلن عنها أمير منطقة الحدود الشمالية وهي متعلقة بإعادة الوادي لطبيعته من خلال تنظيفه وإعادة تشجيره.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الزعاق” يوضح سبب تسمية مدينة عرعر بهذا الاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.