فيديو.. الزعاق” يوضح سبب تسمية مدينة عرعر بهذا الاسم

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استعرض عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أمس (الخميس)، سبب تسمية مدينة عرعر بهذا الاسم، وذلك بالتزامن مع الزيارة التفقدية التي أجرها أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد، أمس لأعمال المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وادي عرعر تنمويا وبيئيا.

وقال الزعاق إن المدينة التابعة لمنطقة الحدود الشمالية سميت بذلك نسبة لوادٍ يقع على ضفافه، وهو وادي “عرعر، مضيفا أن وادي عرعر سمي بذلك لأنه يجرح الأرض ويعرعرها إذا سار بقوته، مستشهداً على ذلك بأبيات شعرية.

ونوه بالمبادرة التي أعلن عنها أمير منطقة الحدود الشمالية وهي متعلقة بإعادة الوادي لطبيعته من خلال تنظيفه وإعادة تشجيره.

Source akhbaar24.argaam

