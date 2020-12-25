احتساب الموظف السعودي في «نطاقات» يبدأ من سن 18 عامًا

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطًا مهمًا لاحتساب الموظف السعودي في نطاقات، وذلك بعد استفسار أحد المواطنين قائلًا: «هل ممكن تسجل بعمر ١٧ سنة في التأمينات؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «لكي يتم احتساب الموظف السعودي في نطاقات يجب ألا يقل العمر عن 18 ولا يتجاوز الـ60 سنة».

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