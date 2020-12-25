«الخطوط السعودية» تتيح التذاكر مفتوحة.. والتعديل بدون رسوم

حال تم إلغاء الرحلة بسبب جائحة كورونا..
أعلنت الخطوط السعودية، أنها تتيح الإبقاء على التذاكر مفتوحة وتعديلها مستقبلًا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كنت حاجزا لتذكرة يوم 22 ديسمبر؛ ولكن تم تعليق الطيران، هل يمكن لي الآن تعديل موعد التذكرة؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تتيح السعودية في حال تم إلغاء الرحلة بسبب جائحة كورونا الإبقاء على التذاكر مفتوحة؛ بحيث يتسنى لك تعديلها مستقبلًا بدون رسوم مع مراعاة فروقات الأسعار إن وجدت».
وأضاف: «حاليًا تم تعليق كل الرحلات الدولية من قبل الجهات المختصة مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد، حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي حال تم استئنافها سيتم الإعلان عن ذلك عبر الجهات المختصة وموقعنا وقنوات التواصل الاجتماعي».
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