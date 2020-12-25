حساب المواطن: حالتان فقط لحذف المستندات

أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يمكن حذف مستند تمت الموافقة عليه، وأن هناك حالتين فقط لحذف المستند وهما الرفض أو الانتهاء.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر موقع تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يمكنك حذف المستند في حال كان (موافق عليه)، ويمكنك ذلك في حال كان المستند منتهيا أو مرفوضا».

وقال المواطن في استفساره إنه يرغب في حذف مستند تمت الموافقة عليه من قبل، وإرفاق مستند آخر؟

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