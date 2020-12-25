«الغذاء والدواء»: قرار منع إضافة السكر للعصائر الطازجة مستمر

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن قرار منع استخدام السكر المُضاف في العصائر الطازجة ما زال ساريًا، ويتم تسجيل مخالفة على المنشآت غير الملتزمة بهذا القرار.

وذكرت الهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «شكرًا لاهتمامك، القرار هو داخل حيّز النفاذ، ويتم مخالفة المنشآت على ذلك، كما نصّت اللائحة الفنية على منع استخدام السكر المُضاف في العصائر الطازجة فقط».

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أنه عند وجود مخالفة يُمكن إبلاغ مركز اتصال وزارة الشؤون البلدية والقروية على الرقم (940).

وقال المواطن في استفساره أنه دخل محل عصائر طازجة، ووجد القائمين عليه يستخدمون السكر المضاف بكميات هائلة في عصائره، فهل القرار الخاص بذلك ما زال يعمل؟

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