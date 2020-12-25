مؤسسة «التقاعد»: معاش الزوج الأول يعود للمطلقة والأرملة

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، أن استحقاق معاش الزوج الأول يعود مرة أخرى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «أنا ترملت ثم تزوجت ثم طلقت هل يرجع لي تقاعد زوجي المتوفى؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر موقع «تويتر»: «اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف استحقاقها من المعاش ويُعاد الاستحقاق لها إذا طلقت أو ترملت».

وأضاف: «ولمزيد من المعلومات نقدر تواصلك ونسعد بخدمتك عبر خدمة العناية بالعملاء من خلال الرابط التالي(اضغط هنا) والدخول على أيقونة استفسار».

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