«اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف الاستحقاق»..
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، أن استحقاق معاش الزوج الأول يعود مرة أخرى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «أنا ترملت ثم تزوجت ثم طلقت هل يرجع لي تقاعد زوجي المتوفى؟».
ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد عبر موقع «تويتر»: «اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف استحقاقها من المعاش ويُعاد الاستحقاق لها إذا طلقت أو ترملت».
وأضاف: «ولمزيد من المعلومات نقدر تواصلك ونسعد بخدمتك عبر خدمة العناية بالعملاء من خلال الرابط التالي(اضغط هنا) والدخول على أيقونة استفسار».
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كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة «التقاعد»: معاش الزوج الأول يعود للمطلقة والأرملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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