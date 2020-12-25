سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، والدولار مقابل الدينار الجزائري، اليوم الجمعة، في السوق غير الرسمية، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني.

ويختلف سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وشهدت التعاملات المبكرة اليوم الجمعة في السوق السوداء استقرار سعر العملة الأوروبية عند 219.48 دينار للشراء و221.92 دينار للبيع.

وواصل سعر الدولار الاستقرار في السوق الموازية عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

بينما ارتفع الجنيه الإسترليني في السوق السوداء، إلى 244.21 دينار للشراء و246.92 دينار للبيع، مقابل نحو 243.16 دينار للشراء و245.86 دينار للبيع، أمس.

انهيار الاحتياطيات الأجنبية

ولم تكن 2020 سهلة على اقتصاد الجزائر المتهالك منذ 6 سنوات بفعل أزمة اقتصادية اشتد لهيبها خلال السنة الجارية، بفعل جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات قضايا فساد النظام السابق.

وستصل احتياطات النقد الأجنبي إلى أقل من 47 مليار دولار في عام 2021، قبل الارتفاع التدريجي على مدار العامين التاليين، وذلك حسب موازنة 2021 التي تنتظر موافقة الرئيس الجزائري عليها.

وحسب المركزي الجزائري، تقلصت احتياطيات النقد الأجنبي خلال الفترة بين 2014 و2019، بنسبة 65%.

الأسعار الرسمية

وتراجع سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي الجزائري إلى 132.26 دينار للشراء و132.27 دينار للبيع، مقابل 132.36 دينار للشراء و132.37 دينار للبيع، أمس الخميس.

بينما ارتفع سعر اليورو إلى 161.42 دينار للشراء و161.45 دينار للبيع، مقابل 161.23 دينار للشراء و161.28 للبيع، أمس.

كذلك، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر إلى 179.16 دينار للشراء و179.21 دينار للبيع، مقابل 177.57 دينار للشراء و177.64 دينار للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي في المركزي الجزائري إلى 35.262 دينار للشراء و35.268 دينار للبيع، مقابل 35.27 دينار للشراء و35.28 دينار للبيع، أمس.

بينما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدينار في السوق السوداء 47.96 دينار للشراء و48.50 دينار للبيع.

وتراجع الدرهم الإماراتي في المركزي الجزائري إلى 36 دينار للشراء و36.01 دينار للبيع، فيما استقر في السوق الموازية عند 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر إلى 432.65 دينار للشراء و433.83 دينار للبيع.

وشهدت السوق السوداء تراجع العملة الكويتية إلى 589.78 دينار للشراء و596.33 دينار للبيع، مقابل نحو 590.07 دينار للشراء و596.63 دينار للبيع.

العام الصعب

وكبدت التداعيات السلبية لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، الجزائر خسائر بنحو 10 مليارات دولار.

وأجبرت تداعيات كورونا وأسعار النفط السلبية الحكومة الجزائرية على إقرار أكثر الموازنات تقشفاً وصرامة لعام 2021، بنحو 62 مليار دولار، بتراجع قيمته نحو 2 مليار دولار عن موازنة 2020.

وفي قانون المالية لعام 2021 (الموازنة العامة)، قدّرت الحكومة الجزائرية العجز عند 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو)، مقابل 2380 مليار دينار في 2020، أو ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتمد الحكومة الجزائرية سعر 40 دولارا لبرميل النفط في موازنة 2021، فيما يمثل النفط والغاز نحو 97% من صادرات الجزائر، على إيرادات الحكومة.