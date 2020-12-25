مبيعات مهرجان العسل في جازان تتجاوز 500 ألف ريال في 5 أيام

2020-12-25

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

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تشتهر منطقة جازان بإنتاج أنواع كثيرة من العسل أغلب أيام السنة، وشهدت المنطقة في الأيام الماضية انطلاق مهرجان العسل في نسخته السادسة؛ وذلك في محافظة العيدابي شرق المنطقة.

مشاركة 38 نحالًا

وقص الأمير محمد بن ناصر الشريط الأحد الماضي إيذانًا بانطلاق المهرجان العسل السادس، وتجول في أركان المعرض، والذي يتضمن مشاركة 38 نحالًا من داخل المنطقة يعرضون فيه مختلف أنواع العسل الذي تشتهر منطقة جازان بإنتاجه طوال السنة.

التعريف بمحافظة العيدابي

وفي تصريحات خاصة لـ” متابعات الخليج 365 “تحدث محمد الفيفي قائلًا: إن مهرجان العسل في جازان يتم إطلاقه كل سنة، والذي تحتضنه محافظة العيدابي حيث تم إطلاق النسخة السادسة هذا العام، والذي يسعى للتعريف بما تزخر به المحافظة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، كما يعد من المقومات السياحية والاقتصادية والاستثمارية في شتى المجالات، ومنها العسل وأيضًا يعتبر دعمًا للنحالين.

إقبال كبير على مهرجان العسل

فيما أضاف مفرح الغزواني قائلًا: لقد شهد مهرجان العسل السادس بمحافظة العيدابي إقبالًا كبيرًا من الزوار من مختلف أنحاء منطقة جازان، وأيضًا من خارجها حيث تجاوز عدد الزوار أكثر من 150 ألف زائر وزائرة في الأيام الماضية من داخل وخارج المنطقة، وأيضًا التعرف على أنواع العسل المعروض في المهرجان، وكيفية استخراجه والحصول عليه، كما ضم المهرجان مشاركة سواعد أبناء هذا الوطن المعطاء بكافة الفئات العمرية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في عملية البيع والشراء.

كميات العسل المباعة

فيما أشار خالد الخبراني قائلًا: إن كميات العسل المباعة في مهرجان العسل السادس خلال الخمسة الأيام الماضية نحو 1250 كيلوغرامًا من العسل بقيمة جاوزت 500 ألف ريال، وقد تصدر عسل السدر قائمة أنواع العسل الأكثر مبيعًا لدي الزوار، فيما توقع زيادة نسبة المبيعات خلال الأيام المقبلة؛ نظرًا للاهتمام والإقبال المتزايد الذي يجده المهرجان إلى جانب جودة العسل بمختلف أنواعه.

أنواع العسل

أما النحال الفيفي فتحدث قائلًا: إن منطقة جازان يوجد بها عدة أنواع مختلفة من العسل قد لا تكون موجودة في أي منطقة أخرى، حيث يوجد أنواع كثيرة من العسل مثل: السدر، والسلام، والمراعي، والضهيان، والقتادة، والكراثة، والمجرى، والسحاة، وبعض أنواع الزهور الموسمية التي قد لا توجد إلا في منطقة جازان، وخاصة المحافظات الشرقية الجبلية من المنطقة، كما تمتاز المنطقة بإنتاج أفضل وأجود أنواع العسل، كما يصل عدد النحالين في جازان إلي أكثر من4000 نحال، وتتجاوز عدد الخلايا أكثر من 450 ألف خلية نحل.

جني العسل

بدوره قال النحال الفارسي: إن رحلة جني العسل ليست بالرحلة السهلة على عشاق العسل ومنتجيه بسبب مرورها بمراحل صعبة تتطلب الصبر والبحث والدقة والشعور بحاجة النحل إلى بيئة مناسبة، حيث تنطلق مرحلة عمل جني العسل في أودية الجبال والعديد من المواقع، فيما يواصل النحالون أعمال القص للخلايا، ويأتي بعدها عملية الفرز لبراويز الخلايا، وبعدها يتم الانتقال إلى عملية التصفية، وتأتي المرحلة الأخيرة في تعبئة عبوات خاصة للعسل من أجل بيعه.



