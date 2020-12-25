معرفة رقم تداول الراجحي وطرق التواصل مع خدمة العملاء

يتيح مصرف الراجحي لعملائه بالمملكة العربية السعودية، من المواطنين والمقيمين بالمملكة، العديد من الخدمات المصرفية، وتأتي خدمات التداول على رأس الخدمات المتاحة من الراجحي المالية، بحيث يقوم المصرف من خلال الخدمة تسهيل عملية تداول الأسهم بالسوق المحلية أو العالمية، كل هذا من خلال حساب العميل بالبنك، ويتيح المصرف إمكانية الوصول للخدمة من خلال محفظة بيع وشراء الأسهم الإلكترونية، وللتواصل بخصوص الخدمة المقدمة من البنك، يوفر المصرف، رقم تداول الراجحي.

رقم تداول الراجحي

يتيح مصرف الراجحي لعملائه من المستفيدين من خدمة محفظة تداول الأسهم إلكترونيًا، المقدمة من البنك، إمكانية الاستفسار عن الموجودات بالمحفظة الاستثمارية، وكذلك الإطلاع على عمليات التداول بالفترة الأخيرة وأسعار الأسهم، وتقديم الاستفسارات فيما يتعلق بالخدمة المقدمة من البنك، كل هذا من خلال التواصل على رقم الراجحي الموحد لاستقبال الاستفسارات التالي: 00966920005856.

طرق التواصل مع تداول الراجحي

يوفر بنك الراجحي لعملائه، باستخدام التقنيات الحديثة، العديد من الطرق، التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمات تداول المقدمة من البنك، ووفقًا لما أعلنه البنك، فإن طرق التواصل كالتالي:

تطبيق المصرف الإلكتروني:

حيث يوفر مصرف الراجحي لعملائه تطبيق إلكتروني يمكن تحميله على الهواتف الذكية، بنظام الآندرويد أو الآيفون، ويمكن من خلال التطبيق متابعة أسعار الأسهم لعمليات البيع والشراء، كما يمكن تقديم استفسارات الخدمة، ولتحميل التطبيق بنسختيه:

تطبيق الراجحي للآندرويد. تطبيق الراجحي للآيفون.

الراجحي موقع تداول:

يتيح بنك الراجحي لعملاء تداول بالبنك، إمكانية إجراء عمليات التداول الخاصة بالخدمة، وكذلك الإطلاع على جميع المعلومات التي تتعلق بالخدمة المقدمة من البنك، عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك.

رقم تداول الراجحي:

كما يمكن للراغبين من العملاء، التواصل مباشرة مع خدمة عملاء البنك، لتقديم المزيد من الاستفسارات، من خلال التواصل على الرقم: 00966920005856.