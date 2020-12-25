معرفة رقم خدمة عملاء سوا وكيفية التواصل من داخل المملكة وخارجها

أرقامٌ وقنوات تواصل متعددة، وفرتها شركة stc السعودية، فيما يمكن الاتصال على رقم خدمة عملاء سوا من أي مكان في المملكة، لضمان جودة الخدمة، وحل المشكلات التي تواجه العملاء، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، فيما يمكن إجراء الاتصال مع خدمة العملاء من شريحة الشركة أو من أي خط تابع لشركة اتصالات أخرى، أو التواصل من خارج المملكة.

رقم خدمة عملاء سوا

وننشر عبر موقعنا “نجوم مصرية”، رقم خدمة عملاء سوا السعودية، خِدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الراغبين في التواصل مع ممثلي خدمة العملاء، وحل المشكلات أو الاستفسار عن عروض الباقات، وغيرها من الأسئلة، على النحو الآتي:

بداية، يمكن الاتصال على رقم (900)، للتحدث عبر الجوال مع ممثلي الخدمة في الشركة. كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء عن طريق إجراء محادثة مباشرة من تطبيق My stc. ثمّ يمكن الاتصال على رقم (0114555555)، أي مشغل آخر غير stc. فيما يمكن، أيضًا، التواصل مع الشركة من خارج المملكة، وذلك عن طريق الاتصال على رقم (0966114555555). من بين طرق التواصل، كذلك، إمكانية إرسال برقية عبر رقم (969)، إلى خدمة العملاء. أخيرًا، من الممكن التواصل عبر الفاكس عبر رقم (8003030969).

مميزات التواصل مع stc السعودية

وأوضحت شركة stc السعودية، عددًا من المميزات للتواصل مع خدمة العملاء، وفق الأرقام والسابق، وهي على النحو الآتي: