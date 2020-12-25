لقطات جديدة تُنشر لأول مرة لاغتيال قاسم سليماني قرب مطار بغداد

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وثّقت لقطات مصورة نشرت حديثاً، لحظة عملية اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئیس الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، خلال عملية نفذها الجيش الأمريكي في شهر يناير الماضي. وأظهرت اللقطات، لحظة وصول موكب سليماني وتحركه من مطار بغداد قبل أن يتم استهدافه بضربة جوية أمريكية. وكان سلیماني وأبومهدي المهندس قد لقیا مصرعهما في قصف جوي نفذه الجیش الأمريكي مطلع العام الجاري 2020، واستهدف موكبهما في محیط مطار بغداد. Source akhbaar24.argaam





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