الكشف عن موعد إستمرار الإجراءات الاحترازية

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قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، إن المملكة لن تستغني عن الإجراءات الاحترازية والكمامات قبل منتصف العام الميلادي القادم.

وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) تُعد من أكبر الحملات في تاريخ المملكة، وكذلك على مستوى العالم، فالعالم لم يشهد مثل هذه الضخامة من قبل.

وأضاف أن التطعيم لو وصل إلى 50-60% من سكان المملكة، فيمكن بعد ذلك أن نخفف الاحترازات، ونستغني عن الكمامات قبل شهر 6 من العام الميلادي القادم 2021.

Source akhbaar24.argaam

