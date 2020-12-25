حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

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بمشية الله تعالى يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك. في حين تكون السماء غائمة جزئياً وتتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.





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