︎ : .

تعلن شركة الأهلي إسناد عن توفر وظائف شاغرة للنساء بمسمى (ممثلة الخدمات الهاتفية) بدوام كامل (مناوبة) في مدينة (جدة) حسب الشروط والمتطلبات التالية: الشروط: – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية (نساء فقط).

– حاصلة على درجة البكالوريوس كحد أدنى (لا يشترط تخصص محدد).

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى)

– لا يشترط الخبرة. المهارات المطلوبة: – مهارات تواصل شفهية وكتابة مع القدرة في إيصال الأفكار والمعلومات بطريقة واضحة وموجزة ومنظمة.

– مهارات في استخدام الحاسب والطباعة.

– القدرة على تعلم الأنظمة والتطبيقات المصرفية المخصصة لبيئة الأعمال.

– القدرة على العمل بجدول زمني مرن لتغطية عمليات مركز الاتصال. الوصف الوظيفي: ممثل مركز اتصالات العملاء يقوم بأنشطة التسويق والمبيعات وخدمات العملاء المعينة وفقاً للأهداف والإرشادات المحددة. المسؤوليات: – مساعدة عملاء البنك الأهلي التجاري على استفساراتهم وطلباتهم وشكاويهم المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية.

– التواصل مع العملاء بالقنوات الصوتية والنصية والوسائط الاجتماعية ومكالمات الفيديو والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني.

– تسويق وبيع منتجات البنك الأهلي التجاري إلى القطاعات المستهدفة.

– ضمان خدمات العملاء بما يفوق التوقعات وأن جميع المعلومات المقدمة لهم دقيقة ومحدثة.

– الإلتزام التام بسياسة البنك الأهلي التجاري المتعلقة بإدارة اتصالات العملاء.

– أداء مهام العمل وفقاً لسياسات ضبط الجودة للخدمات والمبيعات والأهداف. نبذة عن الشركة: شركة الأهلي إسناد هي شركة مملوكة من قبل مجموعة البنك الأهلي بنسبة (100%) لتقديم خدمات الإسناد الخارجي من دعم واحتياجات متوافقة مع نفس معايير وأسس الجودة الخاصة بالبنك الأهلي. طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/5/9هـ (الموافق 2020/12/24م) عن طريق الرابط: http://bit.ly/2JldxD8 Source wadhefa





كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي إسناد يعلن توفر وظائف ممثلة خدمات هاتفية في مركز الاتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.