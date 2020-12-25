العنزي: لقاح كورونا يتحلل خلال أيام.. ونصيحة للمصاب دون أعراض

أوضح استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق العنزي، أن لقاح فايزر يتحلل في الجسم بعد عدة أيام ولا يبقى له أثر، موضحًا أن المصابين بالفيروس دون ظهور أعراض عليهم يمكنهم أخذ اللقاح.

وقال الدكتور العنزي، عبر تويتر، إن لقاح فايزر ينشط فقط لبضعة أيام بالجسم لتحفيز المناعة، ثم يتحلل بسرعة بانزيمات الجسم الطبيعية ولا يعود له أثر.

وأوضح أن التعافي من الفيروس لا يُغني عن اللقاح؛ لأن الأجسام المضادة التي يكونها الجسم تبدأ بالتناقص بعد ٣ أشهر تقريبًا، ويُنصح المتعافين بأخذ اللقاح بعد ٩٠ يومًا من التعافي.

وأشار الدكتور العنزي إلى أن الشخص المصاب دون أن يعرف بإصابته بالفيروس، يمكنه أخذ اللقاح؛ لأنه تدعيم إضافي للأجسام المضادة، موضحًا أن الشخص المعزول يمكنه أخذ اللقاح بعد انتهاء فترة العزل.

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