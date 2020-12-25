المدفأة الكهربائية.. 3 نصائح من «الدفاع المدني» حول الاستخدام

وجَّه الدفاع المدني نصيحة للمواطنين والمقيمين حول المدفأة الكهربائية، مشيرًا إلى ضرورة استيفائها معايير الجودة والسلامة.

وذكر الدفاع المدني- عبر تويتر- أنه يفضل عند اقتناء مدفأة كهربائية اختيار الأنواع التي تفصل عند سقوطها على الأرض، والتي تستوفي معايير الجودة والسلامة.

وأشار الدفاع المدني، إلى أنه يفضل أن تكون المدفأة الكهربائية في أماكن بعيدة عن الممرات وآمنة، حتى لا تعيق الحركة أو تكون عرضة للسقوط.

وكان الدفاع المدني ذكر في وقت سابق، أن من أبرز مخاطر فصل الشتاء هو استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة.

ونصح الدفاع المدني، أنه عند استخدام الحطب، يجب إشعال النار في موقع جيد التهوية؛ لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

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