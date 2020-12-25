الحيزان: درجات تجمُّد على الشمال.. ورياح بمناطق عدة

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقس اليوم الجمعة بمناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى جو بارد في الأماكن المكشوفة بالشمال.

وقال الحيزان عبر موقع تويتر: «درجات تجمُّد على الشمال، وخاصة في الأماكن المكشوفة، وباردة إجمالًا في بقية قطاعات المملكة».

وتابع: «رياح شمالية نشطة على شرق المملكة والوسط، وشرقية نشطة على المدينة المنورة، وجنوبية شرقية نشطة في تبوك».

وأشار إلى وجود غطاء سحابي عال في نطاق واسع، ومتوسط على المرتفعات والغربية والقصيم وتبوك.

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