تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية وأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق المنطقة الشرقية «النعيرية، العديد، الخبر، الدمام، الأحساء، بقيق، حفر الباطن، قرية العليا»، والرياض «الأفلاج، الخرج، الحريق، الدرعية، الدلم، الرين، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، عفيف»، ومكة المكرمة «تربة، رنية، الموية، الخرمة» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأيضًا هناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية تشهدها منطقة تبوك «تيماء، تبوك»، ومنطقة المدينة المنورة «الحناكية، العلا، المدينة المنورة، المهد، خيبر».

فيما سيكون هناك هطول للأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية بمناطق مكة المكرمة «الطائف، العرضيات، ميسان، الكامل»، والباحة «المخواة، الحجرة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، الباحة، قلوة»، وعسير «المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل، أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، النماص، بلقرن، ظهران الجنوب، البرك».

وتشهد مواقع «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» بمنطقة جازان تشكل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.