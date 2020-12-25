أخبار السعودية اليوم.. 15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق «تنقل» بالمسجد الحرام.. و«الموارد البشرية» توضح ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020م، منها: 15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق «تنقل» بالمسجد الحرام، ووزارة الموارد البشرية توضح ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وانخفاض درجات الحرارة غدًا بعدد من المناطق.

15 ألف معتمر استفادوا من تطبيق «تنقل» بالمسجد الحرام

بلغ عدد المستفيدين من تطبيق «تنقل» في إدارة خدمات التنقل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ عودة العمرة والزيارة للمسجد الحرام أكثر من 15 ألف مستفيد، ووفرت الرئاسة التطبيق للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية؛ تسهيلًا عليهم في أداء منسكي الطواف والسعي.

وزارة الموارد البشرية توضح ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط استحقاق مكافأة «نهاية الخدمة» للعامل.

بالصور.. ضبط 5 وافدات في وظائف السعوديات وتحرير 67 مخالفة وإنذارًا في الرياض

أسفرت حملة مفتشي ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض عن إجراء أكثر من 500 جولة ميدانية وتحرير 67 مخالفة وإنذارًا، منها ضبط 5 وافدات في وظائف مقصورة على السعوديات، إحداهن تحمل شهادة صحية باسم مواطنة سعودية.

«الحصيني» يتوقع المناطق المتأثرة بموجة البرد والصقيع في المملكة

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، خريطة المناطق المتأثرة بموجة البرد في المملكة وتكون الصقيع.

وزارة الصحة تعلن عدد إصابات كورونا النشطة وأوضاعهم الصحية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 361725) حالة، من بينها (2958) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (380) حالة حرجة، فيما تم إجراء (34798) فحصًا مخبريًا جديدًا.

القبض على 4 أشخاص سرقوا متاجر وشركات وقواطع كهربائية بـ1.5 مليون ريال

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (4) أشخاص (مواطِنَيِن ومخالِفَيِن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بسرقة متاجر ومقارّ شركات وسرقة القواطع الكهربائية والكابلات النحاسية من المباني، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية لارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الاجرامي، وقد بلغت قيمة المسروقات (1.504.000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

منح 10 مواطنين و3 مقيمين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية

صدرت الموافقة السامية، اليوم الخميس، على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ10 مواطنين و3 مقيمين لقاء تبرع كل واحد منهم بدمه نحو 50 مرة.

شرطة مكة تضبط عددًا من المخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من المخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية؛ وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدًا بعدد من المناطق

توقعت المركز الوطني للأرصاد، بتقريرها لطقس الغد الجمعة، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية.

«الصناعات العسكرية» ترخص أكثر من 50 شركة محلية ودولية بالمملكة

كشف تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الصادر عن وزارة الاستثمار أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، رخصت 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث لعام 2020، فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصًا سيمكنها من مزولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.

الهلال vs الاتحاد.. تعرف على حكام كلاسيكو المملكة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية موعدًا مثيرًا مع كلاسيكو المملكة، عندما ينزل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على حامل اللقب الهلال، في المباراة التي تجمع الكبيرين مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، لحساب الجولة العاشرة من عمر دوري المحترفين.

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