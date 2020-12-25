السعودية اليوم / الهند 23067 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت الهند 23067 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 10146845، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 147092 حالة وفاة.

// انتهى //

10:55ت م

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نيودلهي 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجّلت الهند 23067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و336 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 10146845، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 147092 حالة وفاة.// انتهى //10:55ت م0020

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