السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 25533 إصابة جديدة بكورونا



برلين 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 25533 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و612648 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 29182 وفاة.

// انتهى //

08:05ت م

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برلين 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 25533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 412 وفاة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و612648 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 29182 وفاة.// انتهى //08:05ت م0015

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