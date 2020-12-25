شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وتدنّي في الرؤية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - نشاطًا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً

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