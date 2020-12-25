معرفة رسوم تجديد جواز السفر السعودي والأوراق المطلوبة

تتيح المملكة العربية السعودية لمواطنيها، إمكانية الوصول للعديد من الخدمات الحكومية، إلكترونيًا، عبر عدد من المنصات الإلكترونية، التي أطلقتها الحكومة لخدمة المواطنين، ومن بين الخدمات المتاحة إلكترونيًا والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة، خدمة تجديد جواز السفر السعودي، والتي يمكن الاستفادة منها بعد انتهاء صلاحية جواز السفر للمواطن، وسنوفر لكم من خلال التقرير، الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر وكذلك رسوم تجديد جواز السفر السعودي.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي

تختلف رسوم تجديد جواز السفر السعودي باختلاف فترة التجديد، فقد نجد من يريد تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات إضافية، وهناك على الجانب الآخر، من يرغب في تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات، ولكن في كلا الحالتين، فإن الجهات المسؤولة بالمملكة، تتيح إمكانية سداد رسوم التجديد إلكترونيًا، ووفقًا لفترة التجديد، يتم تطبيق الرسوم التالية:

رسوم تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات تعامل 300 ريال.

رسوم تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات تعادل 600 ريال.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

جواز السفر السعودي هو عبارة عن وثيقة رسمية تمنحها المملكة العربية السعودية لمواطنيها للسفر حول العالم، يتم بها إثبات الهوية السعودية وجميع بيانات المواطن السعودي من “الاسم ورقم الهوية الوطنيةوالعنوان الوطني وكذلك تاريخ الميلاد وجميع البيانات الأخرى”، وتتيح المملكة إمكانية تجديد جواز السفر فور انتهاء صلاحيته مباشرة، ولكن بشرط توافر الآتي:

إذا كان المتقدم لتجديد جواز السفر أكبر من 15 عام:

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب على منصة أبشر “مفعل”. يجب على المتقدم التسجيل في العنوان الوطني. لابد من سداد جميع رسوم التجديد. لابد من الحصول على موافقة ولي الأمر، وذلك في حالة كان عمره أقل من 21 عام. يجب عليه قديم جواز السفر المنتهي الصلاحية.

إذا كان المتقدم لتجديد جواز السفر أقل من 15 عام:

أن يكون الطفل مسجل بسجل الأسرة. لابد من سداد جميع رسوم التجديد. لابد من الحصول على موافقة ولي الأمر. تقديم صورة شخصية لصاحب الجواز. لابد من تسليم الجواز المنتهي صلاحيته.

خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيًا

تتيح منصة أبشر للمواطنين بالمملكة، العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ومن بين الخدمات المتاحة، خدمة تجديد جواز السفر المنتهي، ويمكن الوصول للخدمة في تلك الحالة من خلال: