رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر.

وبينت المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.