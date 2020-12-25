شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة رصد مخالفات عدم ارتداء الكمامة في شوارع الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو، عن لحظة قيام شرطة منطقة الرياض، بتوقيع عدداً من المخالفات المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس " كشف مقطع فيديو، عن لحظة قيام شرطة منطقة الرياض، بتوقيع عدداً من المخالفات المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس " كورونا " المُستجد، وتحديداً عدم ارتداء الكمامة بالأماكن العامة. وأظهر الفيديو، الذي نشره "سناب الداخلية"، قيام رجال الأمن، بتحرير مُخالفات فورية بحق المخالفين للإجراءات الوقائية في عدد من الأماكن العامة، وتوعیتهم بخطورة ذلك.

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