شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «هيئة المهندسين» توضح طرق رصد الشهادات المزورة والعقوبات المقررة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكر المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس ‏عبد الناصر العبداللطيف، طرق رصد الهيئة للشهادات المزورة والعقوبات التي يتم تطبيقها بحق القائمين بأعمال التزوير.

وقال المهندس عبدالناصر العبداللطيف، خلال مداخلة له مع قناة "الإخبارية"، أن الهيئة تتحقق من الأوراق الثبوتية التي يتقدم بها المهندسون الراغبون في الحصول على إقامة للعمل بالقطاعين العام أو الخاص.

وأوضح الهيئة تدقق في تلك الأوراق بالتعاون مع الجهات الخارجية والداخلية، إلى جانب العودة للمصادر الرسمية لإصدار تلك الشهادات، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت التزوير يتم تحويل مقدم الطلب للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، كما أن العقوبة التي يتم تطبيقها في حالات التزوير تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.