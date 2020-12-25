شكرا لمتابعة خبر عن ضباب وسحب رعدية ممطرة تجتاح أجواء 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

وقال مركز الأرصاد، في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وأوضح المركز، أن منطقة جازان بها سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وأشار إلى أن منطقة الباحة تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة، فضلًا عن منطقة مكة المكرمة وتشمل الحالة الطائف وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.