السعودية اليوم / الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 14 إصابة جديدة بفيروس

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86913 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

07:25ت م

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شنغهاي 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 17 إصابة في اليوم السابق.ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86913 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:25ت م0007

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