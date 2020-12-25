السعودية اليوم / المكسيك تسجل 12485 إصابة جديدة بكورونا و861 وفاة



مكسيكو سيتي 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الخميس إنها سجلت 12485 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و362564 حالة والوفيات إلى 121172.

// انتهى //

07:24ت م

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مكسيكو سيتي 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الخميس إنها سجلت 12485 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و861 وفاة، ارتفاعا من 11653 إصابة و816 وفاة في اليوم السابق.وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و362564 حالة والوفيات إلى 121172.// انتهى //07:24ت م0006

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