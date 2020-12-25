

سيئول 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن تسجيل 1,241 إصابة جديدة بفيروس

وتراوح عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا ما بين 800 و1,300 إصابة في الأسبوع الأخير.

وظل عدد الإصابات اليومية يتجاوز حاجز الـ100 إصابة لـ48 يومًا على التوالي منذ 8 نوفمبر الماضي.

// انتهى //

07:21ت م

0005



سيئول 10 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 25 ديسمبر 2020 م واسأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن تسجيل 1,241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 54,770.وتراوح عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا ما بين 800 و1,300 إصابة في الأسبوع الأخير.وظل عدد الإصابات اليومية يتجاوز حاجز الـ100 إصابة لـ48 يومًا على التوالي منذ 8 نوفمبر الماضي.// انتهى //07:21ت م0005

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 1,200 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.