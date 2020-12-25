«المرور السعودي»: ضبط 3114 مركبة لتوقفها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أعلن المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وقال المرور، في تغريدة عبر تويتر، إنه تم ضبط 3114 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة، ومنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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