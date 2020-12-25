السعودية اليوم / اختتام أعمال مؤتمر التشاور حول محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر



نواكشوط 9 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

اتفق وزراء كل من موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا، على تعزيز التنسيق فيما بينها في مجال التصدي للهجرة غيرة النظامية والاتجار بالبشر والتهريب.

وأوصى المشاركون في بيان صادر في ختام أعمال مؤتمر التشاور حول محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر بـبناء القدرات وتحسين تجهيزات قوات الأمن المكلفة بمكافحة الهجرة غير النظامية بدعم من الشركاء،إضافة إلى إنشاء إطار عمل تشاوري غير رسمي، كخطوة أولى، يتألف من قادة الهياكل المكلفة بمكافحة الهجرة غير النظامية وتسيير الحدود في الدول الأربع.

واتفقوا بشان آلية التشاور هذه عقد اجتماعات شهرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وبعد ذلك سيعقد اجتماع وزاري لتقييم النتائج واتخاذ القرارات المناسبة.

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