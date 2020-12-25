السعودية اليوم / انتشال 20 جثة لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التونسية



تونس 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أعلن حرس الحدود البحري التونسي انتشال 20 جثّة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية مختلفة غرق مركب يقلهم في عملية هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.

وأضافت المصادر انه تم خلال عملية الإنقاذ المتواصلة إنقاذ خمسة من المهاجرين غير الشرعيين ، مشيرة إلى أن المركب المنكوب كان يقل حوالي 40 مهاجرا غير شرعي.

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